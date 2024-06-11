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Делегация Гомельской области встретилась с брянским губернатором

2024, 11 июня 09:18 Лента новостей
Делегация Гомельской области встретилась с брянским губернатором
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Брянский губернатор обсудил с делегацией Гомельской области подготовку фестиваля славянских народов. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. 

В Брянске прибыла делегация Гомельской области во главе с заместителем председателя Гомельского облисполкома Дмитрием Алейниковым. Гости встретились с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Они обсудили подготовку 55-летия Международного фестиваля славянских народов «Славянское единство». 

«Символично, что в этом году «Славянское единство» проходит в важный для нашего региона праздник — День партизан и подпольщиков, в котором, конечно же, примут участие наши гости из братской Беларуси.  По традиции будет организован целый ряд мероприятий для жителей и гостей региона, посвященных знаменательной дате, в том числе выставки, лекции, кинопоказы, международная научная конференция в Брянском государственном краеведческом музее и многие другие», – подчеркнул Александр Богомаз.  

Губернатор вместе с  председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко планируют посетить молодежный лагерь дружбы.

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