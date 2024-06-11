Делегация Гомельской области встретилась с брянским губернатором

Брянский губернатор обсудил с делегацией Гомельской области подготовку фестиваля славянских народов. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Брянске прибыла делегация Гомельской области во главе с заместителем председателя Гомельского облисполкома Дмитрием Алейниковым. Гости встретились с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Они обсудили подготовку 55-летия Международного фестиваля славянских народов «Славянское единство».

«Символично, что в этом году «Славянское единство» проходит в важный для нашего региона праздник — День партизан и подпольщиков, в котором, конечно же, примут участие наши гости из братской Беларуси. По традиции будет организован целый ряд мероприятий для жителей и гостей региона, посвященных знаменательной дате, в том числе выставки, лекции, кинопоказы, международная научная конференция в Брянском государственном краеведческом музее и многие другие», – подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор вместе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко планируют посетить молодежный лагерь дружбы.