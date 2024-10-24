Депутаты поддержали установление выплаты добровольцам «БАРС – Брянск»

Депутаты поддержали установление единовременной выплаты в 150 тысяч рублей для добровольцев «БАРС – Брянск». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

На заседании Брянской областной Думы депутаты приняли поправки в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий военнослужащих». Для добровольцев отряда «БАРС – Брянск», заключившим контракт, установили единовременную выплату. 150 тысяч рублей получат за контракт на полгода, а 300 тысяч рублей – на год.

«Если будет принято решение расторгнуть контракт ранее обозначенного срока, доброволец должен будет вернуть единовременную денежную выплату в областной бюджет в полном объеме», – уточнил Александр Богомаз.

Также добровольцы получают от 35 тысяч рублей «подъемных», от 40 тысяч рублей в зависимости от должности ежемесячно и по четыре тысячи рублей за каждый день боевого дежурства.

«На бойцов «БАРС-Брянск» распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для участников специальной военной операции: сохранение рабочего места на время несения службы в отряде, статус участника СВО и все федеральные и региональные социальные льготы», – подчеркнул Александр Богомаз.