Десять беспилотников сбили над Брянщиной

Ночью и ранним утром над Брянской областью система ПВО сбила десять беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Ночью и утром 9 февраля над двумя районами Брянской области сработала система противовоздушной обороны.

«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

Спустя пару часов произошла ещё одна атака.

«Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА», – отметил Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.