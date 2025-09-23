Десять БпЛА уничтожила система ПВО вечером и ночью
Десять БпЛА уничтожила система ПВО вечером и ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
С вечера 22 сентября до утра 23 сентября над Брянской областью работала система противовоздушной обороны. Военные Минобороны России обнаружили над регионом 10 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели сбили подразделения ПВО.
В местах падения обломков разрушений нет. Люди также не пострадали.
