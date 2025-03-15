Девять беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной за ночь и утро. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью и ранним утром военнослужащие Минобороны России пресекли очередную атаку на Брянскую область. Над регионом заметили девять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», — уточнил губернатор Александр Богомаз.