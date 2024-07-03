Директор брянского архива участвует в форуме в Минске

Директор брянского архива участвует в форуме «Россия — Беларусь. Преступления нацистов — Без срока давности» в Минске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Минске накануне стартовал российско-белорусский молодёжный форум «Россия — Беларусь. Преступления нацистов — Без срока давности». В мероприятие участвуеют активисты проекта «Без срока давности» из 23-х регионов России и молодые специалисты из Беларуси. Брянскую область представила директор филиала Государственного архива региона Анастасия Каратаева.

Участники обсуждают результаты и опыт работы в проекте «Без срока давности», а также о поисковой работы, сборе доказательственной базы о преступлениях нацистов, о судебной практике в установлении фактов геноцида нацистами. Также гостей ждёт культурная программа.