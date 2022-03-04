Директор строительной фирмы пытался похитить деньги брянцев

Руководитель завысил стоимость капремонта.

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере расследовали в региональном следкоме.

Директор коммерческой строительной организации, которая ремонтировала кровлю многоквартирного дома 4а по улице Ленина в селе Отрадное Брянского района, решил похитить часть денег фонда капремонта. Он внёс в акты завышенные стоимость и объёмы работ. Сумма выросла на 345 тысяч рублей.

Но получить деньги подозреваемый не смог. Собственники жилья отказались подписывать акт с завышенной суммой.

Материалы уголовного дела направлены в суд.