Диверсанты пытались проникнуть в Климовский район
Диверсанты пытались проникнуть через границу в Климовском районе. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
22 августа в Климовском районе диверсионная группа пыталась прорваться через государственную границу.
«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей», – уточнил Александр Богомаз.
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