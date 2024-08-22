Диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в Брянскую область

На пути к знаниям Как в регионе поддерживают школы и школьников. Совсем немного остаётся до начала нового учебного года, и образовательные учреждения с нетерпением ждут встречи с учениками – отдохнувшими, повзрослевшими и готовыми продолжить путь в удивительную страну открытий. В сентябре смоленских ребят примут 343 школы. А за парты сядут почти 100 тысяч учеников. Подробно о подготовке школ к

Время урожая Август для аграриев Смоленщины – горячая пора, и дело не столько в погоде, сколько в объёме работ. Ведь надо всё успеть, если благоволит небесная канцелярия, недаром издревле говорят: «Летний день год кормит». Уборка урожая в регионе – в самом разгаре. О её промежуточных результатах рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, за две недели августа

Сила атома В регионе стартовала подготовка к сооружению строительно-монтажной базы для возведения энергоблоков второй очереди Смоленской атомной электростанции. Ход реализации масштабного инвестиционного проекта обсуждался на рабочем совещании в правительстве региона, которое прошло под председательством губернатора Василия Анохина. В обсуждении по видеосвязи также приняли участие представители концернов «Росэнергоатом» и «Титан-2». В повестке были вопросы, связанные с обеспечением строительной