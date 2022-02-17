Дизельное топливо подорожало в Брянской области

Газ для машин стал дешевле.

По данным Брянскстата, тв январе топливо для автомобилей подорожало на 0,6%. Стоимость бензина выросла при этом на 0,7%. Дизельное топливо подорожало на 1,3%.

А вот содержать машину, работающую на газе, стало выгоднее. Цены на газовое топливо уменьшились на 8,4%.