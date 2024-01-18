Минимальный набор продуктов подорожал в Брянской области
Минимальный набор продуктов в Брянской области за месяц подорожал на два процента. Об этом сообщили в Брянскстате.
Минимальный набора продуктов в Брянской области в конце декабря стоил 5667,40 рублей. За месяц его стоимость увеличилась на 2,12%.
Самой дорогой продуктовая корзина стала в Брянске. Она стоила 5735,22 рублей и за месяц подорожала на 2,57%.
В Клинцах продукты стоили 5676,57 рублей. Цена на них выросла на 1,31%.
В Новозыбкове корзина подорожала на 1,78% и стала стоить 5309,41 рублей.
Дешевле всего набор продуктов в посёлке Навля. Он стоил 4980,53 рублей и за месяц подорожал на 0,91%.
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