Минимальный набор продуктов подорожал в Брянской области

Минимальный набор продуктов в Брянской области за месяц подорожал на два процента. Об этом сообщили в Брянскстате.

Минимальный набора продуктов в Брянской области в конце декабря стоил 5667,40 рублей. За месяц его стоимость увеличилась на 2,12%.

Самой дорогой продуктовая корзина стала в Брянске. Она стоила 5735,22 рублей и за месяц подорожала на 2,57%.

В Клинцах продукты стоили 5676,57 рублей. Цена на них выросла на 1,31%.

В Новозыбкове корзина подорожала на 1,78% и стала стоить 5309,41 рублей.

Дешевле всего набор продуктов в посёлке Навля. Он стоил 4980,53 рублей и за месяц подорожал на 0,91%.