Дни Брянской области проходят в Совете Федерации России

Губернатор Александр Богомаз участвует в Днях Брянской области проходят в Совете Федерации Федерального Собрания России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации стартовали Дни Брянской области. Они продлятся до 3 июля. Делегацию региона возглавил губернатор Александр Богомаз. В состав вошли председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, сенаторы, чиновники, депутаты.

В первый день в Совете Федерации открылась выставка об истории, современности и перспективах развития Брянской области. Также, губернатор региона встретился с Председателем Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко.

«Главное, как отметил председатель комитета, несмотря на сложную обстановку в приграничье, люди продолжают жить и работать, а область — развиваться и быть лидером по ключевым направлениям не только в ЦФО, но и в России. Задача сенаторов — поддержать наши проекты, найти для этого необходимые механизмы, потому что помогают тем, кто работает». – подчеркнул Александр Богомаз.