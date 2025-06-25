Дни Брянской области стартовали в Государственной Думе РФ. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации стартовали дни Брянской области. В преддверии Дня партизан и подпольщиков там открыли выставку, посвященную истории, достижениях, людях и перспективах развития региона. В церемонии открытия принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель комитета по физической культуре и спорту, депутат Государственной Думы от Брянской области Олег Матыцин.

«Героическая Брянская земля во все времена была надежным оплотом российской державы, воспитала самоотверженных воинов, тружеников промышленных и аграрных предприятий, деятелей науки, культуры и искусства, медицины, образования, физической культуры и спорта высших достижений. Брянской области есть чем гордиться!» — подчеркнул Александр Богомаз.