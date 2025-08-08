Дня физкультурника отметили на стадионе «Десна» в Брянске

Праздник спорта в честь Дня физкультурника прошёл на стадионе «Десна» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В пятницу, 8 августа, в Брянске отметили День физкультурника. Праздник спорта прошёл на стадионе «Десна». Там собрались первые лица региона, чиновники, депутаты, спортсмены и тренеры.

Все гости праздника осмотрели выставку достижений спортивных учреждений и лучших спортсменов региона. Затем перед зрителями парадом прошли воспитанники ведущих спортивных школ и клубов области. В их числе – олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Куркина и десятикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко.

К участникам мероприятия обратился губернатор области Александр Богомаз.

«За прошедший год в Брянской области подготовлены 1 Заслуженный мастер спорта России, 7 мастеров спорта России международного класса, 38 мастеров спорта России, 384 кандидата в мастера спорта, 147 спортсменов включены в национальные сборные нашей страны. Более 1900 спортсменов стали победителями и призерами международных и всероссийских соревнований», – подчеркнул глава региона.

Губернатор передал ключей от новых автобусов представителям спортшкол Суземского и Дятьковского районов, а также Жуковского муниципального округа. Транспорт купили в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». По той же программе приобрели и четыре квартиры. Ключи от собственного жилья получили четверо тренеров-преподавателей.

А лучшим представителям спортивной общественности за развитие физкультуры и спорта в регионе вручили государственные награды.

В завершении праздника прошёл товарищеский матч между командами воспитанников школы по футболу «Динамо-Брянск». Участникам встречи председатель областной Думы Валентин Суббот вручил памятные медали.