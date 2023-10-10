До конца года в Брянске построят хирургический корпус детской областной больницы

В Брянске до конца текущего года планируют сдать в эксплуатацию хирургический корпус детской областной больницы. Лечебное учреждение возводится по нацпроекту «Здравоохранение» и находится на особом контроле, сообщил губернатор Александр Богомаз в личном Телеграм-канале.

По словам главы региона, к настоящему времени здание построено. Совсем скоро подключат котельную. Наряду с этим, смонтирована система вентиляции. Сейчас специалисты заняты отделочными работами и благоустройством прилегающей территории. Каждый день на объекте трудятся больше 200 человек.

Одновременно ведется закупка оборудования. Медучреждение планируют оснастить самой современной аппаратурой.

«После ввода в эксплуатацию хирургического корпуса вместе с детской областной больницей и поликлиникой будет создан полноценный комплекс для оказания медицинской помощи детям», — отметил Александр Богомаз.