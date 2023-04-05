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Дом пострадал при обстреле в селе Алешковичи

2023, 05 апреля 08:37 Лента новостей
Дом пострадал при обстреле в селе Алешковичи
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Жилой дом попал под обстрел в селе Алешковичи. О происшествии в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

«В результате артиллерийского обстрела ВСУ села Алешковичи Суземского района повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – уточнил глава региона.

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