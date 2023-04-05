Дом пострадал при обстреле в селе Алешковичи

Жилой дом попал под обстрел в селе Алешковичи. О происшествии в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Железнодорожники предупредили автомобилистов на переезде в Ельне Смоленской области о необходимости соблюдения ПДД Сегодня на переезде 509 км, расположенном в районе улицы Смоленский Большак города Ельня в Смоленской области, железнодорожники провели профилактическое мероприятие в рамках акции «Внимание, переезд!». Водителям автотранспорта раздали памятки, напомнили, как важно быть внимательными при пересечении железной дороги и какими могут последствия нарушений правил. С начала года на Московской железной дороге произошло 6 столкновений машин

Более 15 км пути отремонтируют железнодорожники в Смоленской области во время ремонтно-путевой кампании в 2023 году На Московской железной дороге началась ремонтно-путевая кампания, в ходе которой в Смоленской области планируется капитально отремонтировать 15,6 км пути. Наиболее протяженные участки: перегон Уваровка – Гагарин (10 км), на станциях Вязьма (1,7 км), Новодугинская (1,05 км) и на Рославльском направлении на станциях Рославль, Починок, Стодолище (общей протяженностью 2,8 км). Кроме того, железнодорожники уложат 17 стрелочных

Железнодорожники усилили работу по предупреждению детского травматизма в период школьных каникул В период школьных каникул на Московской железной дороге проводится профилактическая акция «Безопасность». Она направлена на предупреждение детского травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних на объектах железнодорожной инфраструктуры. Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется участкам, рядом с которыми расположены образовательные учреждения. Специалисты

Зарифмованный город Вышел первый антологический сборник стихов о Смоленске. В областном центре презентовали книгу «Стихи о Смоленске». Первая в России антология стихов приурочена к 1160-летию первого упоминания о нашем городе. Такого ещё не было Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со