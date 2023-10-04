Дома и ЛЭП пострадали при утреннем обстреле Брянщины

Дома, ЛЭП и сервисный комплекс получили повреждения при при утреннем обстреле нескольких районов Брянщины. В своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз сообщил подробности происшествия.

«В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется», — уточнил глава области.

Кроме того, в Климовском районе также повреждения получили несколько домов. Также там оборвало линию электропередач.