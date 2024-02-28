Дополнительные меры поддержки установили для брянских пограничников

Дополнительные меры поддержки установили депутаты для сотрудников погранслужбы ФСБ по Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

На заседании Брянской областной Думы депутаты приняли изменения в закон о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. Согласно ему сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и члены их семей имеют право на единовременную денежную выплату при получении травмы.

«Члены семей военнослужащих органов федеральной службы безопасности, погибших при выполнении задач специальной военной операции, будут получать единовременную денежную компенсацию из областного бюджета в размере 2 млн рублей и ежемесячную выплату в размере средней заработной платы по региону, сейчас это 46 600 рублей. Пособие выплачивается родителям и вдове погибшего», – уточнил Александр Богомаз.