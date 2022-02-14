Дороги Выгоничского района почистили после вмешательства прокуратуры

На главу поселковой администрации завели дело.

В Выгоничском районе прокуратура выявила нарушения при содержании автодорог. Так, в Выгоничах, Городце и Заречье на основных улицах не убирали проезжую часть и тротуары. Это мешало нормальному движению машин и пешеходов, а также угрожало их безопасности.

На главу поселковой администрации завели административное и оштрафовали на 20 тысяч рублей. После этого дороги почистили.