 Дорогу Карачев-Ружное в Брянской области ремонтируют по новой технологии

Ремонт дороги Карачев-Ружное в Карачевском районе Брянской области проводится по новой технологии, сообщили в пресс-службе регионального управления автомобильных дорог. Специалисты компании «Монолит Строй» применяют метод холодной регенерации.

Суть этого метода в том, что сфрезерованное специальными машинами старое покрытие затем измельчают и смешивают со связующими материалами для получения однородного, прочного и износостойкого покрытия. Помимо этого, строители укрепляют дорожное полотно и обочины.

По новой методике будет отремонтировано более трех километров дороги Карачев-Ружное, имеющей большое значение для местных сельхозпредприятий. Подрядчик планирует завершить работы до конца октября.