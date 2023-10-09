Дорогу Карачев-Ружное в Брянской области ремонтируют по новой технологии
Ремонт дороги Карачев-Ружное в Карачевском районе Брянской области проводится по новой технологии, сообщили в пресс-службе регионального управления автомобильных дорог. Специалисты компании «Монолит Строй» применяют метод холодной регенерации.
Суть этого метода в том, что сфрезерованное специальными машинами старое покрытие затем измельчают и смешивают со связующими материалами для получения однородного, прочного и износостойкого покрытия. Помимо этого, строители укрепляют дорожное полотно и обочины.
По новой методике будет отремонтировано более трех километров дороги Карачев-Ружное, имеющей большое значение для местных сельхозпредприятий. Подрядчик планирует завершить работы до конца октября.
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