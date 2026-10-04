Дрон ВСУ атаковал автобус в Новозыбковском округе

2026, 04 октября 16:27

Дрон ВСУ атаковал автобус в Новозыбковском округе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. 153 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа нарушили воздушную границу региона. Все цели сбили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, дрон-камикадзе напал на движущийся микроавтобус на дороге около посёлка Мамай в Новозыбковском городском округе. Ранения получил мужчина.

Также беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройства в посёлке Роща Почепского района. Травмы получил мужчина.

Пострадавшим оказали помощь врачи.