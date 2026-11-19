В Фокино полицейские раскрыли кражу украшений из дома и денег с карты

2026, 19 ноября 08:31

В Фокино полицейские задержали жительницу Новосибирска, подозреваемую в краже украшений из дома и денег с карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию города Фокино обратился 49-летний мужчина. Из его дома пропала золотая цепочка с крестиком и кольца. Также заявитель обнаружил списании с банковской карты 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастна знакомая потерпевшего. 25-летняя жительница Новосибирска ранее уже была судима. Незадолго до происшествия она была у мужчины в гостях. Драгоценности девушка успела сдать в ломбард.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».