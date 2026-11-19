В Фокино полицейские задержали жительницу Новосибирска, подозреваемую в краже украшений из дома и денег с карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию города Фокино обратился 49-летний мужчина. Из его дома пропала золотая цепочка с крестиком и кольца. Также заявитель обнаружил списании с банковской карты 80 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастна знакомая потерпевшего. 25-летняя жительница Новосибирска ранее уже была судима. Незадолго до происшествия она была у мужчины в гостях. Драгоценности девушка успела сдать в ломбард.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».