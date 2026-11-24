В Брянске суд отправил в колонию иностранца за сбыт наркотиков

2026, 24 ноября 15:13

В Брянске суд отправил в колонию иностранца за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств рассмотрел Бежицкий районный суд города Брянска. На скамье подсудимых оказался 27-летний иностранец.

В марте и апреле 2026 года мужчина привез в Брянск более 88 граммов запрещённого вещества, приготовленного для сбыта. 14 апреля подозреваемого задержали сотрудниками правоохранительных органов. Наркотики изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. В доход государства конфискованы мобильные телефоны и 17 тысяч рублей, полученные в результате преступления. Решение не вступило в законную силу.