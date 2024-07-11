Два беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной

Два беспилотника сбила уничтожила система ПВО над Брянщиной ночью. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 10 на 11 июля военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли сразу две атаки на Брянскую область. Сначала беспилотный летательный аппарат самолётного типа заметили над Клинцовским районом. А некоторое время спустя второй нарушил воздушную границу Суражского района.

Беспилотники уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — подчеркнул Александр Богомаз.