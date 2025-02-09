Два беспилотника сбила система ПВО вечером и ночью над Брянщиной. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона и Александр Богомаз.

Накануне вечером и ночью 9 февраля военнослужащие Минобороны России пресекли очередную атаку на Брянскую область. На регионам заметили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет», – подчеркнул Александр Богомаз.