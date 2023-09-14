Два беспилотника сбили над Унечским районом
Система ПВО сбила два беспилотника над Унечским районом. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Очередную атаку на регион пресекла система противовоздушной обороны.
«Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — подчеркнул Александр Богомаз.
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