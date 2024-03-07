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Два беспилотника сбили военные над Брянщиной

2024, 07 марта 09:16 Лента новостей
Два беспилотника сбили военные над Брянщиной
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Два беспилотника уничтожили военные над Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Очередную атаку на Брянскую область пресекли военнослужащие Министерства обороны РФ. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа нарушили границу Клинцовского района и Новозыбковского городского округа. Их уничтожила система ПВО.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.

 

 

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