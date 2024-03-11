Два беспилотника уничтожила система ПВО над Брянщиной
Ещё два беспилотника уничтожила система ПВО над Брянщиной утром понедельника. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
11 марта ранним утром военные Министерства обороны РФ пресекли очередную атаку ВСУ на Брянскую область. Над Клинцовским и Почепским районами заметили беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Двух нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.
Люди на происшествия не пострадали. Разрушений также нет.