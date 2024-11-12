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Два беспилотника уничтожила система ПВО над Брянской областью

2024, 12 ноября 08:59 Лента новостей
Два беспилотника уничтожила система ПВО над Брянской областью
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Очередные два беспилотника сбили военные над Брянской областью ранним утром. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

 

Ранним утром 12 ноября военнослужащие Минобороны России пресекли очередную террористическую атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом обнаружили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей сбила система противовоздушной обороны .

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.

 

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