Два беспилотника уничтожили военные над Брянщиной утром

Два беспилотника уничтожила система ПВО над Брянщиной утром. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Богомаз.

Ранним утром 31 октября военные Минобороны РФ пресекли очередную террористическую атаку на Брянскую область. Над регионом обнаружили два беспилотных летательных аппарата самолётного. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.