Два беспилотника за утро сбили военные над Брянским районом

Два беспилотника за утро понедельника сбила система ПВО над Брянским районом. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

19 февраля военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную атаку на региона. Рано утром система противовоздушной обороны уничтожила реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он летел над Брянским районом.

Через непродолжительное время границу райна нарушил ещё один беспилотник. Его также сбили военнослужащие.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» – подчеркнул Александр Богомаз.