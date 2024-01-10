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Два брянских села попали под обстрел

2024, 10 января 14:34 Лента новостей
Два брянских села попали под обстрел
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Дома и здание сельхозпредприятия разрушены при обстреле двух брянских сел. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

10 января село Лемешовка Севского района попало под обстрел ВСУ. По населённому пункту было выпущено более 14 снарядов. Повреждения получили два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия.

«Осмотр территории, подвергшейся обстрелу, продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз. 

Также атака произошла в  село Азаровка Стародубского муниципального округа. Один жилой дом получил повреждения. Люди в обоих происшествиях не пострадали. 

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