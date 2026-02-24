Брянские тяжелоатлеты завоевали семь медалей первенство России

2026, 24 февраля 13:19

Брянские тяжелоатлеты завоевали семь медалей первенство России. Об этом сообщили в соцсетях спортшколы «Электрон» Дятьковского района.

В городе Екатеринбург Свердловской области завершилось первенство России по тяжёлой атлетике. За медали боролись свыше 250 сильнейших спортсменов от 15 до 20 лет из 40 регионов.

В возрастной группе 19 — 20 лет в весовой категории до 87 кг выступила воспитанница спортшколы «Электрон» Дятьковского района Варвара Андрюшина. Она завоевала три золотые медали. В рывке брянская спортсменка показал результат в 91 килограмм, установив личный рекорд. В сумме двоеборья она опередила серебряного призёра из Нижегородской области на 32 кг.

В весовой категории 87 кг также бронзовым призёром стала воспитанница спорткомплекса «Десна» города Брянска Милена Бунатян.

Среди юниоров 19 — 20 лет в категории до 81 кг выступил Алексей Шугаев Алексей. Он завоевал три серебряные медали. В рывке с результатом в 131 кг он также установил личный рекорд.