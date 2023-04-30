Два человека погибли при обстреле Суземки

Два человека погибли при попадании снарядов по жилым домам в посёлке Суземка. О происшествии в своём телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В ночь с 29 на 30 апреля ВСУ обстреляли посёлок Суземка.
«В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы», — отметил глава региона.
Спустя время губернатор сообщил о погибших.
«В результате нанесенного украинскими националистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы», — добавил Александр Богомаз.
Под утро вновь произошло нападение.
«ВСУ снова произвели обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО (Реактивная система залпового огня — прим. ред.). Системой ПВО Вооруженых сил РФ были сбиты несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте», – отметил глава Брянской области.
28.04.2023 11:51
Более 250 региональных предприятий на территории МЖД присоединились к сервису «РЖД Маркет»
256 региональных предприятий на территории Московской железной дороги к настоящему времени присоединились к сервису «РЖД Маркет», из них 34 с начала 2023 года. Это первый железнодорожный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн искать, продавать и покупать товары и при этом находить оптимальное транспортное решение по доставке до конечного потребителя. Производителям и покупателям после аккредитации на
27.04.2023 11:54
3 пожарных поезда подготовлены к летнему пожароопасному периоду в Смоленской области
Для обеспечения безопасности движения в летний пожароопасный период в Смоленской области подготовлены 3 пожарных поезда. Они предназначены для тушения пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с тем, что в этом году теплая погода установилась
26.04.2023 14:24
На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат
На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат по приему пластиковой и металлической тары. Первые 10 фандоматов на вокзалах Москвы были установлены в 2022 году. За время их работы удалось достичь значимых результатов: собрать и отправить на переработку около 157 тыс. единиц пластиковой и металлической тары, что составляет примерно 6 тонн чистого сырья, пригодного для переработки, а
26.04.2023 12:44
4 млрд рублей на развитие
Краткие итоги визита Михаила Мишустина в регион. На прошлой неделе на Смоленщине с рабочим визитом побывал премьер-министр Михаил Мишустин, который провёл встречу с врио губернатора Василием Анохиным. Стороны договорились о том, что Правительство РФ направит дополнительно около 4 млрд рублей на ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры и системы здравоохранения региона. В ходе рабочей встречи Василий
26.04.2023 12:42
Социальный координатор слушает!
В Смоленской области запустили онлайн сервис для участников СВО и членов их семей «Zа добро». Хорошими новостями поделился со смолянами врио губернатора Василий Анохин. Сервис позволяет задать вопрос, сообщить о проблеме и получить обратную связь. Он работает в закрытом режиме, а зарегистрироваться в нём помогают сотрудники Центра поддержки участников СВО и членов их семей, который
26.04.2023 12:42
Генеральная уборка
Смоленская область присоединилась ко Всероссийскому субботнику. Акция прошла во всех районах Смоленщины — жители привели в порядок улицы, общественные пространства и памятные места. В субботнике принял участие и врио губернатора Василий Анохин, который вместе с командой убрал улицу Войкова в Смоленске. «Выбрал одно из самых неухоженных мест в историческом центре города. Местные жители подтвердили, что