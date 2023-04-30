Два человека погибли при обстреле Суземки

Два человека погибли при попадании снарядов по жилым домам в посёлке Суземка. О происшествии в своём телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В ночь с 29 на 30 апреля ВСУ обстреляли посёлок Суземка.

«В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы», — отметил глава региона.

Спустя время губернатор сообщил о погибших.

«В результате нанесенного украинскими националистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы», — добавил Александр Богомаз.

Под утро вновь произошло нападение.

«ВСУ снова произвели обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО (Реактивная система залпового огня — прим. ред.). Системой ПВО Вооруженых сил РФ были сбиты несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте», – отметил глава Брянской области.