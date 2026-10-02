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Два человека ранены при нападении дронов в Брянской области

2026, 02 октября 09:24
Два человека ранены при нападении дронов в Брянской области
Источник фото

Два человека ранены при нападении дронов в Брянской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

Брянская область за минувшие сутки вновь подверглась массированным атакам со стороны ВСУ. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии сбили 170 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в небе над регионом.

Кроме того, около посёлка Мамай Новозыбковского городского округа дрон напал на двигавшийся на буксире автомобиль. Мужчина получил осколочные ранения. Также при атаке дрона в посёлке Климово ранена женщина.

Пострадавшим оказали помощь врачи.

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