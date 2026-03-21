Два человека в Брянской области пострадали при атаках ВСУ накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне ВСУ несколько раз атаковал Брянскую область. Дроны-камикадзе напали на село Курковичи Стародубского муниципального округа. При взрыве пострадал мужчина. Его госпитализировали.
Следующая атака произошла в городе Стародубе. Беспилотники повредили два жилых дома и гараж. Люди не пострадали.
При ударе по поселку Суземка Суземского района осколками повреждено административное здание. Женщина получила ранения. Её доставили в больницу.