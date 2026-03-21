Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

2026, 21 марта 10:54
Источник фото

Два человека в Брянской области пострадали при атаках ВСУ накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Накануне ВСУ несколько раз атаковал Брянскую область. Дроны-камикадзе напали на село Курковичи Стародубского муниципального округа. При взрыве пострадал мужчина. Его госпитализировали.

Следующая атака произошла в городе Стародубе. Беспилотники повредили два жилых дома и гараж. Люди не пострадали.

При ударе по поселку Суземка Суземского района осколками повреждено административное здание. Женщина получила ранения. Её доставили в больницу.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14558) брянск (6864) ДТП (2700) ГИБДД (2239) прокуратура (2057) уголовное дело (2020) Александр Богомаз (1911) суд (1786) авария (1646) мчс (1507) коронавирус (1272) умвд (1048)