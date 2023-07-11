Два дома для детей-сирот в Унече сдадут в июле

Два новых дома, построенных для детей-сирот в Унече, сдадут в эксплуатацию в июле. Об этом рассказали губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В регионе для детей-сирот не только покупают квартир, но и строят многоквартирные дома.

«В июле будут сданы в эксплуатацию два восьмиквартирных дома в Унече по улице Комарова. На их строительство из областного бюджета было выделено более 37 млн рублей. В полном объеме выполнены работы по подведению к домам всех необходимых инженерных коммуникаций», – уточнил Александр Богомаз.

В квартирах есть отделка, межкомнатные и входные двери. Также в помещениях установлена необходимая сантехника и датчики пожарной сигнализации. территория вокруг домов также благоустроена. Здесь установили детскую площадку.

«Такие же дома будем строить в Навле и Почепе — уже объявлены торги, в Жуковке построим 42-квартирный дом, сейчас завершается подготовка аукционной документации», – добавил Александр Богомаз.

Также брянские дети-сироты получат в этом году квартиры в 16-этажном жилом доме по улице Олега Строкина в областном центре. Гомельский домостроительный комбинат по инвестиционному проекта бесплатно отдаст 15 квартир, а 23 – продаст по цене Минстроя России – 35 729 рублей за квадратный метр.