Два дома получили повреждения при обстреле брянского села

Два дома и хозпостройки получили повреждения при обстреле села Курковичи. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два домовладения и хозяйственные постройки. Оперативные службы работают на месте», – уточнил глава региона.