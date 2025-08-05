Два сотрудника водоканала пострадали при атаке дронов в Погарском районе. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

5 августа ВСУ атаковали поселок Сопычи Погарского района. FPV-дроны нанесли удар по бригаде работников «Водоканал». Они ремонтировали водопроводные сети, чтобы обеспечить жителей водой.

Двое мужчин получили травмы. Их доставили в больницу и оказали помощь.

Пострадавшим глава региона Александр Богомаз пожелал скорейшего выздоровления.