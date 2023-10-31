Два здания загорелись около брянского села после обстрела

Два нежилых здания загорелись около села Сушаны после обстрела. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Утром 31 октября под обстрел ВСУ попало село Сушаны Климовского района.

«В результате обстрела произошло возгорание двух нежилых домов, которое в настоящее время локализовано», — уточнил Александр Богомаз.

На происшествии люди не пострадали.