Две женщины пострадали при атаке дронов на Брянщину

Две женщины пострадали при атаке дронов на брянские посёлки в Климовском и Стародубском районах. О происшествии сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов. Нарушители пересекли границу сразу трёх районов региона.

При атаке на Климовский район женщина получила осколочное ранение. её оказали медицинскую помощь.

Ещё четыре дрона напали село Воронок в Стародубском муниципальном округе. Там повреждены три дома и хозпостройки, а также два автомобиля.

«В результате террористической атаки жительница села, к сожалению, получила осколочное ранение мягких тканей. Она доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана квалифицированная медицинская помощь», – уточнил Александр Богомаз.