Двое брянцев похитили 46 велосипедов

Один из фигурантов напал на следователя и разбил телефон у прохожего.
Суд рассмотрел уголовные дела в отношении ранее судимых жителей Брянска, 1994 и 1987 года рождения.
В ночь с 24 на 25 апреля 2021 года мужчины из помещения компании «БизнесГрупп» в Володарском районе областного центра похитили 46 велосипедов на 770 тысяч рублей. Когда они хотели перевезти похищенное в другое место, машину задержали полицейские. Велосипеды изъяли и вернули владельцу.
27-летнего фигуранта суд отправил под домашний арест. Такое решение мужчину не устроило и он напал на следователя, побил его и угрожал расправой.
Позже он нарушил домашний арест. Ночью подозреваемый ехал на машине по улице Пушкина и на пешеходном переходе начал конфликт с прохожим из-за того, что тот якобы недостаточно быстро пересекал дорогу. Из хулиганских побуждений он разбил дорогой телефон мужчины.
Старшего фигуранта суд приговорил к двум годам колонии. А 27-летнему брянцу по совокупности преступлений назначил четыре года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
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