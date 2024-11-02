Двух брянских фермеров обвинили в мошенничестве при получении грантов

Двух брянских фермеров обвинили в мошенничестве на 14 млн рублей при получении грантов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения грантов на развитие сельского хозяйства. В преступлении обвиняют двух глав фермерских хозяйств из Навлинского района.

По версии следствия, предприниматели получили 5 миллионов рублей и 9 618 000 рублей на развитие хозяйств. Они заключали фиктивные договоры покупки крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники и оборудования. В гос органы фигуранты отчитались о законном использовании грантов, а деньги потратили на личные нужды.

При обысках полицейскими обнаружили в жилище бизнесменов мобильные телефоны, документацию и 8,4 млн рублей наличными.

Фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве. Расследование уголовного дела продолжается.