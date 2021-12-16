Двух лосей незаконно убил житель Клетни

Брянская природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной охоте.

По версии следствия, 39-летний житель посёлка Клетня в конце прошлого года в лесу около деревни Соколья Слобода Жирятинского района из самозарядного карабина убил двух лосей. Необходимого разрешения у охотника не было.Ущерб государству оценили в 160 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к условному сроку лишения свободы на 3 года. Также обвиняемому запрещено заниматься охотой ближайшие два года. Оружие у него конфисковали.

Приговор в законную силу не вступил.