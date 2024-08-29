Двух подростков на питбайках задержали инспекторы в Брянске

Двух 11-летний мальчиков на питбайках остановили стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне сотрудники дорожно-патрульной службы в Володарском районе Брянска заметили на дороге два питбайка. Управляли транспортом 11-летние мальчики. Один из них был без шлема.

Инспекторы выяснили, что весной сотрудники городской Госавтоинспекции разработали «расписку» для родителей школьников об отсутствии мототранспортных средств у детей. Мать одного из задержанных ребят была проинформирована о недопустимости управления мотоциклами несовершеннолетними, а также сообщили об отсутствии у её ребёнка байка.

Родителей подросток привлекли к административной ответственности. Питбайки поместили на специализированную стоянку.