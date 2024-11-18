Единый кол-центр принимает вопросы жителей к брянскому губернатору

Единый кол-центр принимает вопросы жителей для прямой линии губернатора Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

25 ноября с 17 до 19 часов пройдёт традиционная прямая линия губернатора Брянской области Александра Богомаза с жителями. Трансляция будет вестись на телеканалах «Брянская губерния» и «ОТР», радиостанции «32РАДИО», в официальном телеграм-канале губернатора и его официальной странице «Вконтакте».

18 ноября стартовала работа единого кол-центра по приему вопросов от жителей. Волонтёры ежедневно будут собирать обращения и фиксировать в центре обработки.

Задать вопрос можно:

— по телефонам 8 (4832) 77-27-02 или 8-991-214-27-02 с 10:00 до 19:00;

— по электронной почте [email protected];

— в телеграм-канале «Брянская область. Оперативно»;

— в официальной группе «Брянская область» ВКонтакте;

— через платформу обратной связи на портале Госуслуг.

Также можно задать вопросы лично и через «Открытый микрофон» телеканалов:

— Вторник, 19 ноября, с 13:00 до 15:00 в Фокинском районе Брянска на площади у ДК Железнодорожников.

— Среда, 20 ноября, с 13:00 до 15:00 в Володарском районе Брянска, на улице Фосфоритная, 68 возле магазина «Магнит».

—Четверг, 21 ноября, с 13:00 до 15:00, в Бежицком районе Брянска на площади у ДК БМЗ.

—Пятница, 22 ноября, с 13:00 до 15:00 в Дятьково на площади возле администрации.