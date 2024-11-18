Единый кол-центр принимает вопросы жителей к брянскому губернатору
Единый кол-центр принимает вопросы жителей для прямой линии губернатора Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
25 ноября с 17 до 19 часов пройдёт традиционная прямая линия губернатора Брянской области Александра Богомаза с жителями. Трансляция будет вестись на телеканалах «Брянская губерния» и «ОТР», радиостанции «32РАДИО», в официальном телеграм-канале губернатора и его официальной странице «Вконтакте».
18 ноября стартовала работа единого кол-центра по приему вопросов от жителей. Волонтёры ежедневно будут собирать обращения и фиксировать в центре обработки.
Задать вопрос можно:
— по телефонам 8 (4832) 77-27-02 или 8-991-214-27-02 с 10:00 до 19:00;
— по электронной почте [email protected];
— в телеграм-канале «Брянская область. Оперативно»;
— в официальной группе «Брянская область» ВКонтакте;
— через платформу обратной связи на портале Госуслуг.
Также можно задать вопросы лично и через «Открытый микрофон» телеканалов:
— Вторник, 19 ноября, с 13:00 до 15:00 в Фокинском районе Брянска на площади у ДК Железнодорожников.
— Среда, 20 ноября, с 13:00 до 15:00 в Володарском районе Брянска, на улице Фосфоритная, 68 возле магазина «Магнит».
—Четверг, 21 ноября, с 13:00 до 15:00, в Бежицком районе Брянска на площади у ДК БМЗ.
—Пятница, 22 ноября, с 13:00 до 15:00 в Дятьково на площади возле администрации.