Электричество пропало в двух муниципальных образованиях после ракетного удара

2026, 14 января 14:14
Электричество пропало в двух муниципальных образованиях после ракетного удара
Электричество пропало в двух муниципальных образованиях после ракетного удара. Об этом сообщил  в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз. 

14 января ВСУ атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры в Брянской области. При ракетном ударе повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. Более 70 тысяч жителей двух муниципальных образований остались без электричества. Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам. 

«Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

