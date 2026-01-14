Электричество пропало в двух муниципальных образованиях после ракетного удара

Электричество пропало в двух муниципальных образованиях после ракетного удара. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

14 января ВСУ атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры в Брянской области. При ракетном ударе повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. Более 70 тысяч жителей двух муниципальных образований остались без электричества. Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам.

«Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем», – уточнил губернатор Александр Богомаз.