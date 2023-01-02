Электроснабжение в Климовском районе восстановили
В Климовском районе вернули электричество после удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона написал в своем телеграм-канале о ситуации в Климовском районе. Напомним, утром после удара беспилотника загорелся объект электроснабжения. Социальные объекты подключили к резервным станциям.
«Благодаря слаженной и оперативной работе аварийно -ремонтных бригад филиала ПАО «Россети Центр» «Брянскэнерго», в Климовском районе полностью восстановлено электроснабжение», – уточнил Александр Богомаз.
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