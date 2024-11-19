Ещё 13 беспилотников сбила система ПВО на Брянской областью
Ещё 13 беспилотников сбила система ПВО на Брянской областью утром. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Утром 19 ноября военные Минобороны РФ пресекли ещё несколько атак ВСУ на Брянскую область. За пару часов над регионом заметили 13 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.
Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.
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