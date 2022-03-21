Ещё 240 доз детской «Спутник М» поступило в Брянскую область

Первый компонент вакцины «Спутник V» признали равнозначным «Спутнику Лайт».

В Брянской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов отметил, что в Брянскую область поступило ещё 240 доз детской вакцины «Спутник М». Всего в регионе от коронавируса привили 670816 человек.

Согласно рекомендациям Минздрава, первый компонент вакцины «Спутник V» признали равнозначным «Спутнику Лайт». Второй компонент можно использовать как бустерную прививку. А для более надёжной защиты ревакцинироваться лучше двумя компонентами.